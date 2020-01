Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden auf der Insel Rügen - Verursacher stand unter Alkoholeinwirkung

Bergen (ots)

Am 29.01.2020 gegen 17.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden auf der Landstraße 301 zwischen Garz und Putbus im Landkreis Vorpommern-Rügen. Ein 40jähriger Rüganer befuhr mit einem weißen VW Sprinter die L 301 von Garz kommend in Richtung Putbus. Bei der Ortseinfahrt in Kasnevitz kam das Fahrzeug auf Grund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der VW mit einem parkenden weißen Mercedes Vito. Dabei wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Bei ihm wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutprobenentnahme erfolgte und der Führerschein wurde eingezogen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 20000,- Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

