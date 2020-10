Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Drohanruf führt zu Polizeieinsatz; Besigeim: Einbruch in Wohnhaus, 55-jähriger PKW-Lenker prallt alkoholisiert gegen Straßenlaterne

Bietigheim-Bissingen: Drohanruf führt zu Polizeieinsatz

Ein Drohanruf eines 46 Jahre alten Mannes führte am Donnerstagmittag zu einem Polizeieinsatz in der Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen: Der 46-Jährige hatte, wie bereits zwei Woche zuvor (wir berichteten am 16.09.2020), telefonisch über die Zentrale eines Bankinstituts eine Gewalttat angedroht. Hintergrund sind vermutlich Unstimmigkeiten zwischen dem 46-Jährigen und der Bank ein Konto betreffend. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen rückten kurz nach 12.00 Uhr aus. Die betreffende Bankfiliale sowie der umliegende Bereich wurden geräumt. Die Fußgängerzone wurde abgesperrt. Im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen konnte der 46-Jährige in seiner Wohnung im Landkreis Heilbronn lokalisiert werden. Beamte des dort zuständigen Polizeireviers übernahmen die weiteren Maßnahmen. Die Räumung sowie die Sperrung konnten im Anschluss aufgehoben werden.

Besigheim: Einbruch in Wohnhaus

Auf Bargeld und Schmuck hatten es noch unbekannte Einbrecher abgesehen, die am Donnerstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in ein Wohnhaus im Birkenweg in Besigheim einbrachen. Die Täter verschafften sich über einen Wintergarten Zutritt in die Erdgeschosswohnung und durchsuchten diese. Hierbei fielen Ihnen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Besigheim: 55-jähriger PKW-Lenker prallt alkoholisiert gegen Straßenlaterne

Mit einer ungewöhnlichen Unfallflucht bekamen es Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen am Donnerstag gegen 13.50 Uhr in Besigheim zu tun. Zunächst hatten Zeugen einen Unfall im Kreisverkehr der Landessstraße 1113, der Straße "Auf dem Kies" und der Oststraße beobachtet. Ein Mercedes-Lenker war während des Befahrens des Kreisverkehrs von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Anschließend hatte sich der Fahrer aus dem Staub gemacht. Zunächst konnte der PKW von fahndenden Streifenwagenbesatzungen nicht festgestellt werden. Etwa 45 Minuten später meldete sich eine Person über Notruf bei der Polizei und gab vor, Opfer einer Unfallflucht geworden zu sein. Ein weißer PKW haben seinen Mercedes beschädigt. Dieselbe Streifenwagenbesatzung, die bereits zuvor im Fall der Unfallflucht in Besigheim ermittelt hatte, begab sich hierauf zur Wohnanschrift des Anrufers. Als die Beamten vor Ort eintrafen lag ein 55 Jahre alter, offensichtlich stark alkoholisierte Mann neben einem abgestellten, unfallbeschädigten Mercedes. Er konnte sich nur schwer artikulieren, behauptete jedoch, dass eine andere Person den Mercedes gefahren habe, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Aufgrund der vorhandenen Zeugenhinweise bestand jedoch der dringende Verdacht, dass der 55-Jährige selbst gefahren war und auch in die Unfallflucht in Besigheim verwickelt ist. Auch der Sachschaden am Mercedes korrespondierte mit den Schäden an der Laterne. Als die Polizisten ihm dies erläuterten, beleidigte er die Streifenwagenbesatzung. Der Mann musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

