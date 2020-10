Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B27/ Ludwigsburg: Linienbus die Vorfahrt genommen; Asperg: 80-Jährige beinahe von Linienbus erfasst; Marbach am Neckar - Rielinghausen: Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

B27/ Ludwigsburg: Linienbus die Vorfahrt genommen - zwei leichtverletzte Fahrgäste

Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt aufgrund des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag gegen 8:30 Uhr in der Schlossstraße in Ludwigsburg. Hierbei kam ein Linienbus über die Schlossstraße (B27) und war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als auf Höhe der Charlottenstraße ein Pkw querte. Dieser Pkw kam aus der Gegenrichtung und bog in seiner Fahrtrichtung nach links in die Charlottenstraße ein. Um eine Kollision zu verhindern musste der 37-Jährige Busfahrer den Linienbus sehr stark abbremsen, so dass in der Folge zwei Fahrgäste, obwohl sie auf Sitzen saßen, leicht verletzt wurden. Der Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Es soll sich hierbei mutmaßlich um einen blauen Renault mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869 0 entgegen.

Asperg: 80-Jährige beinahe von Linienbus erfasst

Eine 80-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstag gegen 12:40 Uhr beim Überqueren der Bahnhofstraße in Asperg beinahe von einem Linienbus erfasst. Die Seniorin hatte an der Fußgängerampel "grün" und war gerade auf die Fahrbahn getreten, als ein 52-Jähriger mit seinem Linienbus aus der Königstraße in die Bahnhofstraße abbog. Auch der Linienbus hatte "grün", wobei der Fahrer trotz der gelben Signalleuchte die Dame mutmaßlich übersah. Obwohl die Frau dem Bus mit einem Schritt rückwärts ausweichen konnte, stürzte sie dennoch und blieb leicht verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der 52-Jährige bemerkte die Dame im Rückspiegel, hielt an und leistete Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Marbach am Neckar - Rielinghausen: Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Nach einer verbalen Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in der Siemensstraße in Rielingshausen wurden ein 39-jähriger und ein 30-Jähriger Tatverdächtiger am Donnerstag gegen 20:45 Uhr handgreiflich. Den bisherigen Schilderungen nach seien die beiden Männer zunächst mit Stöcken auf einen 27-Jährigen losgegangen. Im weiteren Verlauf haben man den 27-Jährigen dann auch gewürgt, sowie eine 28-Jährige zu Boden gestoßen. Die Situation konnte durch mehrere Polizeibeamte des Polizeireviers Marbach und der Polizeihundeführerstaffel beruhigt werden. Die Beteiligten müssen nun mit Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

