Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 17-Jährige am Kronenplatz belästigt - Kriminalpolizei sucht Zeugen; Schaufensterscheibe eingeschlagen; Unfallflucht am Parkplatz "Am Japangarten"

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: 17-Jährige am Kronenplatz belästigt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Eine 17-Jährige wurde am Mittwoch gegen 14:20 Uhr an einer Bushaltestelle am Kronenplatz in Bietigheim-Bissingen von einem Unbekannten belästigt. Ein etwa 45 bis 60 Jahre alter Mann soll sich zunächst zu der jungen Frau auf eine Bank gesellt haben. Der Täter habe sie in ein Gespräch verwickelt, wäre dann im weiteren Verlauf aber auf indiskrete Themen abgeschwenkt und habe die junge Frau auch angefasst. Diese wehrte sich dagegen und bat zwei Frauen ihr zu helfen. Eine davon habe den Mann auch angesprochen und aufgefordert die junge Frau in Ruhe zu lassen. Der Unbekannte entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere werden die beiden Frauen gesucht, die von der 17-Jährigen angesprochen wurden.

Personenbeschreibung des Täters: etwa 45 bis 60 Jahre alt, etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, auffallend gebückter Gang, trug eine Arbeiterhose und einen dunkelgrauen/ blauen Pullover.

Die Kriminalpolizei ist unter der zentralen Hinweisnummer 0800 1100225 erreichbar.

Bietigheim-Bissingen: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Zwischen 19:00 Uhr und 19:25 Uhr schlug ein unbekannter Täter am Mittwoch in der Unterführung am Fahrradstand in Richtung "Buch" am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen die Scheibe eines Schaukastens ein. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet um Hinweise unter Tel. 07142 405 0.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht am Parkplatz "Am Japangarten"

Etwa 3.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 9:30 Uhr und 18:15 Uhr in der Holzgartenstraße und "Am Japangarten" in Bietigheim-Bissingen. Ein auf dem dortigen Parkplatz abgestellter Audi wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß entfernt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

