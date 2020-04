Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Auffälliges Cruiser-Fahrrad sichergestellt - Besitzer gesucht

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Die Polizei kontrollierte in der Nacht auf Mittwoch, 29.04.2020, zwei junge Männer in Denzlingen. Im Zuge der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass ein von einem benutztes Fahrrad wohl nicht in dessen rechtmäßigen Eigentum stehen dürfte. Über die Herkunft des Fahrrades verstrickte sich der Benutzer in zweifelhafte Angaben. Die Polizei hat das Rad beschlagnahmt und sucht nun den Eigentümer. Ein möglicher Diebstahl könnte schon länger zurückliegen.

Gute Klärungschancen sieht die Polizei deshalb, weil das Fahrrad recht auffällig ist. Es handelt sich um ein sogenanntes Cruiser-Fahrrad mit auffällig geschwungenen Rahmenrohren. Auch der Lenker ist in auffälliger Chopper-Optik. Wie es aussieht, ist es recht professionell mit blauer Farbe überlackiert worden, was eventuell auch schon der Eigentümer veranlasst hat. Die Marke ist leider nicht mehr erkennbar.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Eigentümer dieses Fahrrades. Telefon: 07666/9383-0.

RWKI/rb

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell