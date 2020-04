Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es im Verlauf des Dienstages, 28.04.2020, in WT-Tiengen. Auf dem Parkplatz gegenüber dem Bahnhof in der Weilheimer Straße wurde ein geparkter VW Golf Plus beschädigt. Vermutlich beim Rangieren war ein unbekannter Fahrzeugführer gegen das Heck des VWs gestoßen. Der Blechschaden liegt bei rund 1500 Euro. Der Golf war von 07:30 Uhr bis 14:50 Uhr dort abgestellt. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) bittet um Zeugenhinweise.

