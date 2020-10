Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: BMW beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, ermittelt seit Donnerstagmorgen gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der zwischen Mittwoch 20.30 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr eine Unfallflucht in der Siemensstraße in Großsachsenheim verübte. Der Unbekannte prallte vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen einen entlang einer Hofeinfahrt abgestellten BWM. Die Fahrerseite des BMW wurde hierdurch erheblich beschädigt. Gemäß den Spuren, die die Polizei feststellte, dürfte der Unbekannte mit einem LKW unterwegs gewesen sein. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

