POL-LDK: - Haus durchwühlt - Unfallfluchten - Zigaretten erbeutet - Sprinter aufgebrochen - Fahrradbesitzer gesucht - Kennzeichen gestohlen

Dillenburg: Während der Gartenarbeit Haus durchwühlt -

In der Wiesenstraße schlich sich ein dreister Dieb in ein Einfamilienhaus. Er durchwühlte mehrere Zimmer, bis er überrascht wurde und floh. Am Montagnachmittag (18.05.2020), gegen 15.15 Uhr nutzte der Unbekannte eine nicht verschlossene Kellertür, um in das Haus einzusteigen. Währenddessen war eine Bewohnerin mit Gartenarbeit abgelenkt. Der Mann durchwühlte Schränke und Kommoden - ihm fiel Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Als er ein weiteres Zimmer betrat und dort von einem Bewohner überrascht wurde, rannte er aus dem Haus. Die beiden Zeugen beschreiben ihn als dunkelhäutig, zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß mit dunklen Haaren und von normaler Statur. Er trug Bluejeans sowie eine olivgrüne Bomberjacke. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat den Täter am Montagnachmittag in der Wiesenstraße beobachtet? Wer kann Angaben zu dessen Identität machen? Wo ist der Dieb noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eibelshausen: Beim Vorbeifahren touchiert -

In der Bornstraße beschädigte ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen dort geparkten Opel. Der Unfallfahrer stieß am Samstag (16.05.2020), zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr gegen die hintere Stoßstange des weißen Adam und ließ einen Schaden von ca. 300 Euro zurück. Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder zu dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Eschenburg-Eibelshausen: Blitzeinbruch bei Edeka -

Eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten erbeuteten Diebe heute in den frühen Morgenstunden (19.05.2020) aus dem Edeka-Markt in der Laaspher Straße. Um 01.54 Uhr lösten die Unbekannten den Einbruchalarm aus, indem sie eine Scheibe im Eingangsbereich einschlugen und einstiegen. Aus dem Kassenbereich griffen sie sich die Zigaretten und machten sich blitzschnell aus dem Staub. Die Kriminalpolizei in Dillenburg sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am Edeka beobachtet? Wem sind dort zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat nach 02.00 Uhr ein schnell fahrendes Fahrzeug in Eibelshausen bemerkt? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Beim Rangieren gegen Geländer gestoßen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Hauptstraß2 105 bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Beim Wenden oder Rangieren beschädigte der Unfallfahrer ein Geländer. Die Reparatur des Schadens wird etwa 300 Euro kosten. Zeugen, die den Flüchtigen im Zeitraum von Samstagabend (16.05.2020), gegen 20.00 Uhr und Sonntagmorgen (17.05.2020), gegen 08.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit den Herborner Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen: Werkzeuge aus Sprinter erbeutet -

In der Dr.-Hermann-Huttel-Straße machten sich am Wochenende Diebe an einem Werkstattbus zu schaffen. Der blaue Sprinter dient als Montagefahrzeug und ist mit Werkzeugen bestückt. Zwischen Freitagabend (15.05.2020), gegen 23.30 Uhr und Montagmorgen (18.05.2020), gegen 08.00 Uhr parkte der Transporter gegenüber der Hausnummer 2. Die Diebe brachen eine Tür auf und griffen sich verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von rund 4.500 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Wem gehört das "Conway" - E-Bike? -

Bei der Durchsuchung eines Tatverdächtigen stellten Wetzlarer Ermittler mehrere Fahrradrahmen sowie ein E-Mountainbike sicher. Ein Rahmen konnte einem Diebstahl zugordnet werden. Die Polizisten gehen davon aus, dass auch das E-Bike gestohlen wurde. Das Fahrrad vom Hersteller "Conway" ist schwarz und hat kleinere orangefarbene Applikationen an den Felgen, der Gabel, dem Akku sowie dem Sattel. Die Typenbezeichnung lautet "EMS 229" aus dem Jahr 2019. Die Ermittler suchen nach dem Besitzer und bitten ihn sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Kennzeichen auf der Lahninsel -

Unbekannte Diebe ließen von einem auf dem Parkplatz abgestellten weißen Ford Fiesta das hintere Kennzeichen mitgehen. Im Zeitraum von Mittwoch (18.03.2020), gegen 18.00 Uhr bis Donnerstag (14.05.2020), gegen 06.00 Uhr stand der Kleinwagen auf der Lahninsel. Hinweise zu den Dieben oder zum Nummernschild WI-V 1095 nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

