Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 26-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß in Aßlar

Dillenburg (ots)

--

Aßlar - B 277: 26-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß

Heute Mittag (18.05.2020) prallten auf der Herborner Straße ein Pkw und ein Lkw frontal ineinander. Der 26-jährige Fahrer eines Opels erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 26-jährige Nordrhein-Westfale mit seinem Opel auf der Herborner Straße in Richtung Werdorf. In Höhe der Straße "Ziegelei" geriet er aus bisher nicht bekannten Gründen mit seinem Wagen nach links in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem Lkw frontal zusammen. Der Opelfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 48-jähriger Unfallgegner aus der Wetterau erlitt einen Schock.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Herborner Straße bis etwa 16.30 Uhr für den Straßenverkehr voll gesperrt werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell