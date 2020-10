Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht; Ludwigsburg: Auseinandersetzung wegen Maskentragepflicht, Unfallflucht in der Talallee, Fahrradfahrerin in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Marbach am Neckar: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr bei einer Unfallflucht in der August-Lämmle-Straße in Marbach am Neckar. Im Kreuzungsbereich mit der Hermann-Hesse-Straße stand ein VW am Straßenrand, den ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren streifte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte jedoch aus dem Staub. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, sucht Zeugen.

Ludwigsburg: 51-Jähriger gerät mit Sicherheitsdienstmitarbeiter wegen Maskentragepflicht aneinander

Wegen der Maskentragepflicht kam es am Mittwoch gegen 19.15 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Marstallstraße in Ludwigsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 51 Jahre alten Kunden und einem 41-jährigen Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsdienstes. Der 41-Jährige hatte den Kunden bereits zweimal auf die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, hingewiesen. Doch dieser weigerte sich beharrlich, so dass der Sicherheitsdienstmitarbeiter ihm erklärte, dass er das Einkaufszentrum dann verlassen müsse. Hierauf habe der 51 Jahre alte Mann den 41-Jährigen angegriffen und versuchte ihn zu schlagen. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter setzte sich zur Wehr und wurde von zwei 24 und 36 Jahre alten Kunden unterstützt. Alle vier Männer stürzten im Zuge des Gerangels zu Boden. Die im weiteren Verlauf hinzugerufene Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen alle Beteiligte auf. Die Ermittlungen dauern an.

Ludwigsburg: Unfallflucht in der Talallee

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die zwischen Dienstag 18.30 Uhr und Mittwoch 14.45 Uhr eine Unfallflucht in der Talallee in Ludwigsburg beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Ausparken einen Seat, der im Kreuzungsbereich der Spitzwegstraße abgestellt war. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Ludwigsburg-Eglosheim: Fahrradfahrerin in Unfall verwickelt - Zeugen und geschädigtes Fahrzeug gesucht

Eine 18 Jahre alte Fahrradfahrerin war am Montag gegen 19.15 Uhr in der Reuteallee in Eglosheim unterwegs. Auf Höhe eines Discounters streifte sie einen noch unbekannten, geparkten PKW und stürzte in der Folge auf den Bordstein. Ein ebenfalls bislang unbekannter Zeuge, der einen schwarzen SUV mit vermutlich Waiblinger Kennzeichen (WN-) fuhr, kam der Frau zur Hilfe. Im Anschluss verließ die leicht verletzte 18-Jährige die Unfallstelle. Die Unfallaufnahme erfolgte erst im Nachgang. Die Polizei sucht nun insbesondere den Besitzer des geparkten PKW, bei dem es sich um einen dunkelgrünen VW, eventuell einen Polo, mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) handeln soll. Darüber hinaus wird auch der Zeuge gebeten, sich unter Tel. 07141/18-5353 zu melden.

