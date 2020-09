Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Unfallflucht - geschädigter Sattelzug gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 16.30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen zu einer Unfallflucht. Eine 67 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war in Richtung München unterwegs und wollte kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen den Fahrstreifen wechseln. Vermutlich aus Unachtsamkeit stieß sie hierbei gegen das Heck eines Sattelzugs, der auf dem Fahrstreifen neben ihr unterwegs war. Die 67-Jährige hielt anschließend auf dem Seitenstreifen an. Der noch unbekannte Sattelzuglenker setzte seine Fahrt indes fort. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Sattelzug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/6869-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

