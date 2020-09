Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim-Pattonville: Motorrad in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache fing am Mittwoch gegen 09:30 Uhr ein Motorrad in der Montanastraße in Kornwestheim-Pattonville an zu brennen. Diesbezüglich rückte die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Motorrad, das im Bereich einer Wendeplatte abgestellt war, bereits in Vollbrand. Darüber hinaus griffen die Flammen auf eine angrenzende Hecke und auf die Abdeckplane eines danebenstehenden Rollers über. Den Brand konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zügig löschen und wieder abrücken. Derzeit wird der Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Tel. 07141 18-5353 zu melden.

