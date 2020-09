Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand in Geschäft; Vaihignen an der Enz: Unfallflucht zwischen Ensingen und Horrheim

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Brand in Geschäft

Aus noch unbekannter Ursache entstand am Dienstag gegen 22.00 Uhr in den Lagerräumen eines Nonfood-Geschäfts in der Bahnhofstraße in Kornwestheim ein Feuer. Anwohner hatten die Rauchentwicklung bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte mit zehn Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus. Der Brand selbst beschränkte sich auf eine Fläche von etwa einem Quadratmeter und konnte zügig gelöscht werden. Durch Rauch und Ruß wurden jedoch der gesamte Keller, Flure sowie auch die Ladenfläche und Waren in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Vaihingen an der Enz: Unfallflucht zwischen Ensingen und Horrheim

Am Dienstag ereignete sich gegen 22.00 Uhr auf der Landesstraße 1106 zwischen Ensingen und Horrheim eine Unfallflucht. Einem 19 Jahre alter Chrysler-Fahrer, der in Richtung Ensingen unterwegs war, kam ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in einem kleinen, weißen, sportlichen Fahrzeug entgegen. Der Unbekannte soll im Verlauf einer leichten Kurve auf die Gegenfahrbahn abgekommen sein und den Chrysler in der Folge gestreift haben. Am Chrysler entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Bei dem Kleinwagen könnte es sich um einen Ford gehandelt haben. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

