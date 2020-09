Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizei sucht im Bereich Sindelfingen Zeugen und drei Rennradfahrer; Unfallflucht in Waldenbuch

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Polizei sucht dringend Zeugen und drei Rennradfahrer

Am Mittwoch, dem 09.09.2020, gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war zu der angegebenen Zeit ein 61 Jahre alter Radfahrer von Stuttgart kommend in Richtung Böblingen auf dem Radschnellweg (Römerstraße) unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zum Schützenhaus/Zweibrunnhaussträßle wollte der 61-Jährige nach rechts abbiegen. In diesem Moment sollen ihn drei noch unbekannte Rennradfahrer rechtsseitig überholt haben. Während die ersten beiden Radfahrer den 61-Jährigen unbehelligt passierten, soll der dritte Radfahrer den 61-Jährigen berührt haben. Dieser stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu. Ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern, setzte das Trio seine Fahrt fort. Es soll sich um drei Männer im Alter von etwa 25 bis 35 Jahren handeln, die zum Unfallzeitpunkt entsprechende Rennradkleidung trugen und mit Straßenrennrädern unterwegs waren. Der 61-jährige Mann wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen und meldete den Vorfall erst zu einem späteren Zeitpunkt der Polizei. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht nun nach Zeugen, die das Unfallgeschehen eventuell beobachtet haben oder Hinweise zu den drei unbekannten Radfahrern geben können.

Waldenbuch: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker an einem Opel, der am Montag zwischen 17:00 Uhr und 17:50 Uhr in der Bahnhofstraße in Waldenbuch auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt war. Möglicherweise ist der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere Beifahrerseite des geparkten Wagens gestoßen. Anschließend fuhr der Verursacher davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldenbuch unter der Tel. 07157 526990 entgegen.

