Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10

K1648

Vaihingen an der Enz: Unfall im Kreuzungsbereich; Kirchheim am Neckar: Fiat in der Rathausstraße zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

B10 / K1648 / Vaihingen an der Enz: Unfall im Kreuzungsbereich

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt etwa 15.000 Euro Sachschaden kam es am Dienstag gegen 8:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 1648 (K1648) und Bundesstraße 10 (B10) bei Vaihingen an der Enz. Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem VW -Passat über die K1648 von Roßwag kommend in die Kreuzung ein, als ein 28-jähriger VW-Polo-Lenker mutmaßlich die für ihn geltende "rote" Ampel missachtete, so dass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kollidierten. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kirchheim am Neckar: Fiat in der Rathausstraße zerkratzt

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein unbekannter Täter einen zwischen Montag 21:25 Uhr und Dienstag 08:45 Uhr in der Rathausstraße in Kirchheim am Neckar abgestellten Fiat. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Kirchheim am Neckar unter Tel. 07143 891060 entgegen.

