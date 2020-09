Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: versuchter Diebstahl aus Fahrzeug, Diebstahl aus Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Ehningen: versuchter Diebstahl aus Fahrzeug

Ein noch unbekannter Täter wurde am Montag gegen 11.20 Uhr in der Königstraße in Ehningen auf frischer Tat bei einem versuchten Diebstahl aus einem Fahrzeug ertappt und flüchtete. Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034/27045-0, hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um weitere Hinweise. Zur Tatzeit stand der Mercedes Sprinter im Hof eines Gebäudes. Der Täter wurde von einem 46 Jahre alte Zeugen überrascht, als er sich im Innern des Fahrzeugs im Cockpit zu schaffen machte und dieses durchsuchte. Als der Zeuge ihn ansprach, schubste der Täter diesen zur Seite und ergriff die Flucht. Der 46-Jährige nahm die Verfolgung auf. Er verlor den Mann, der über die König- und die Gartenstraße in Richtung der Schlossstraße lief, jedoch schließlich aus den Augen. Der Täter wurde als etwa 20 Jahre alt und circa 180 cm groß beschrieben. Er ist schlank, hat kurze, schwarze, lockige Haare und einen dunkleren Teint. Er war mit einer schwarzen Jacke und hellblauen Jeans bekleidet. Der Mann trug eine Einwegmaske.

Ehningen: Diebstahl aus Rohbau

Vermutlich mehrere Täter schlugen zwischen Freitag 13.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr in einem Rohbau in der Königstraße in Ehningen zu. Aus dem noch frei zugänglichen Gebäude stahlen die Unbekannten eine Stahlblechbox, in der sich ein elektrischer Seilzug der Marke Tractel befand. Das Gerät hat ein Gewicht von etwa 60 Kilogramm. Um an die Stahlblechbox heran zu kommen, mussten die Täter darüber hinaus zunächst eine sperrige Metallkiste umsetzen. Mutmaßlich wurde die Box mit dem Seilzug aus dem Rohbau heraus getragen und dann mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034/27045-0, in Verbindung zu setzen.

