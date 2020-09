Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Vorfall, der bereits am Donnerstag, dem 24.09.2020 im Bereich der Straße "Bahnhofsplatz" in Korntal geschah, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 13:00 Uhr und 13:05 Uhr hielt sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein zwölfjähriger Junge auf dem Bahnsteig am Bahnhof auf. Dort soll ihn ein 13-Jähriger zunächst am Schulranzen gepackt und nicht losgelassen haben. Als der Zwölfjährige wieder befreit war, soll ihn der 13-Jährige in Richtung der Gleiskörper gestoßen haben. Daraufhin lief der Zwölfjährige zu einer Bahnunterführung und begab sich auf einen anderen Bahnsteig. Als der Bub dort ankam, soll ihn ein weiterer 13-Jähriger und ein noch unbekannter Junge angesprochen sowie geschlagen haben. Die Personendaten der beiden 13-Jährigen waren dem Zwölfjährigen bekannt. Der unbekannte Junge, der sich nach der Attacke aus dem Staub gemacht hatte, kennt der Zwölfjährige mutmaßlich nicht. Er ist vermutlich zwölf Jahre alt und circa 145 cm groß. Der Vorfall wurde der Polizei erst zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Jungen geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0800 1100225, mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell