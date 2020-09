Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Steinheim an der Murr: Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 10:10 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim ereignete. In Richtung Stuttgart musste ein 46-Jähriger mit einem Audi mit Anhänger verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Eine nachfolgende 24-jährige Mercedes-Lenkerin erkannte diesen Umstand vermutlich zu spät und krachte in den Anhänger. Da der Mercedes sowie der Anhänger durch die Kollision nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn bis etwa 11:50 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell