Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht, Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Samstag 21.00 Uhr und Sonntag 12.45 Uhr in der Dresdner Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen Renault, der auf dem Parkplatz einer Kirche abgestellt war, und hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag 17.30 Uhr und Sonntag 00.50 Uhr gelang es einem noch unbekannten Täter in ein Wohnhaus in der Camberleystraße in Bietigheim-Bissingen einzubrechen. Der Unbekannte benötigte mehrere Versuche, um die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Nachdem es ihm gelungen war, begab er sich ins Innere und durchsuchte diverse Zimmer. Hierbei fielen ihm mehrere Schmuckstücke im Gesamtwert eines vierstelligen Betrags in die Hände. Mit dem Schmuck macht sich der Einbrecher anschließend aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

