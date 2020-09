Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Ludwigsburg und in Ditzingen; Unfallzeugen im Bereich Marbach am Neckar gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Eglosheim: Scheiben eingeschlagen

Am Sonntag gegen 18:50 Uhr trieben bislang unbekannte Täter im Nussackerweg in Ludwigsburg-Eglosheim ihr Unwesen. An einem Gebäude schlugen die Unbekannten an insgesamt zwei Holztoren mehrere Scheiben ein. Anschließend ist die sechs- bis siebenköpfige Tätergruppe im Alter von etwa 16 Jahren in Richtung der Teilnacher Straße davongerannt. Ein Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter der Tel. 07144 900-0 entgegen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt.

Ditzingen: Sattelauflieger zerkratzt

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Freitag 17:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr in der Dornierstraße in Ditzingen begangen wurde, sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, nach Zeugen. Offenbar mutwillig beschädigte ein noch unbekannter Vandale einen Sattelzug, der an der genannten Örtlichkeit in einem Industriegebiet stand. Der Unbekannte zerkratzte die rechte Seite des Sattelaufliegers und richtete hierbei einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro an.

Marbach am Neckar: Polizei sucht Unfallzeugen

Auf der Landesstraße 1124 ereignete sich am Sonntag gegen 08:15 Uhr zwischen Marbach am Neckar und Rielingshausen eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Eine 21-jährige Audi-Lenkerin war auf der L 1124 in Richtung Schweißbrücke/Kreisverkehr unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Erdmannhausen Schweißbrücke soll sich der Audi-Lenkerin ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker genähert haben und dicht aufgefahren sein. Bei einem anschließenden Überholmanöver seitens des Unbekannten soll er mit seinem Fahrzeug dem Audi sehr nah gekommen sein, woraufhin die 21-jährige Autofahrerin nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im weiteren Verlauf prallte der Audi gegen die Leitplanken, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ohne sich im Anschluss um das Unfallgeschehen, bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Er saß möglicherweise am Steuer eines schwarzen Seat Leon mit Ludwigsburger Zulassung (LB). Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Marbach, Tel 07144 900-0.

