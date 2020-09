Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Jaguar gestohlen, Acht Fahrzeuge zerkratzt, Fahrradfahrer entblößt sich vor Joggerin

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Jaguar gestohlen

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, ermittelt wegen eines Fahrzeugdiebstahls am Sonnvormittag in der Landhausstraße in Böblingen gegen einen noch unbekannten Täter und sucht Zeugen. Der Täter schlug zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr zu. Dem Dieb gelang auf noch unbekannte Weis sich Zugang in den roten Jaguar, Typ XJ-S, der am Straßenrand abgestellt war, zu verschaffen. Anschließend konnte beobachtet werden, dass eine unbekannte Person im Jaguar in Richtung Sindelfinger Straße davonfuhr. Der Wert des Autos wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Böblingen: acht Fahrzeuge zerkratzt

Zwischen Samstag 11.00 Uhr und Sonntag 12.00 Uhr wüteten noch unbekannte Täter in der Wieland-, der Grillparzer- und der Herderstraße in Böblingen. Die Unbekannten zerkratzten insgesamt acht Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Es handelt sich um einen Ford S-Max, einen Seat Leon, einen Mazda CX-3, zwei Mercedes A-Klasse und einen Mercedes GLC sowie einen Skoda Rapid und einen Peugeot. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 8.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet Zeugen und weitere Geschädigte sich zu melden.

Böblingen: Fahrradfahrer entblößt sich vor Joggerin

Nach einem noch unbekannten Radfahrer, der am Sonntag gegen 13.50 Uhr im Bereich der Schönbuchstraße in Böblingen in exhibitionistischer Weise auftrat, sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Der Mann befand sich zunächst mit mehreren Personen an einer Fußgängerampel im Kreuzungsbereich der Achalmstraße, der Schönbuchstraße und der Schönaicher Straße. Im Anschluss überholte er eine 50 Jahre alte Joggerin, die im weiteren Verlauf über die Fußgängerbrücke in Richtung des Baumovals lief. Die Frau bemerkte nun, dass das Fahrrad an einem Baum abgestellt war. Der Radfahrer trat dann an seiner Hose nestelnd hinter einem Gebüsch hervor, zog die Hose herunter und entblößte so seinen Penis. Die 50-Jährige schrie hierauf lauthals, was den Täter veranlasste zu flüchten. Er fuhr auf dem Fahrrad in Richtung der Schönaicher Straße davon. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, ist eher klein aber kräftig gebaut, hat ein rundes Gesicht und trug schwarze Kleidung sowie eine dunkle Strickmütze. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes der Marke B'Twin. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0800-1100225 entgegen.

