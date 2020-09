Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Wohnungseinbruch in Bietigheim-Bissingen; Verkehrsunfälle in Bietigheim-Bissingen, Ditzingen, L1141/Gemarkung Markgröningen und BAB 81/Gemarkung Ehningen

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 22:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Stadtteil Metterzimmern. Nachdem die Täter zunächst vergeblich versuchten eine Wohnungseingangstüre aufzuhebeln, gelang es ihnen die Terrassentüre aufzubrechen und so den Wohnraum zu betreten. Hier wurden im Anschluss sämtliche Behältnisse geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Der Schaden an den Türen wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt.

Bietigheim-Bissingen: Unfall im Einmündungsbereich - Zeugenaufruf

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Samstagabend um 22:10 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße / Stuttgarter Straße. Der 18-jährige Fahrer eines Skoda fuhr auf der Bahnhofstraße aus Richtung Bissingen kommend in Richtung Stuttgarter Straße. An der lichtzeichengeregelten Einmündung zur Stuttgarter Straße fuhr er anschließend bei 'Grün' in den Einmündungsbereich ein. Zur selben Zeit befuhr eine 52 Jahre alte VW Fahrerin die Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte und fuhr ebenfalls bei 'Grün' in den Einmündungsbereich ein. Hierauf kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro entstand. Da beide Unfallbeteiligte angaben ihrerseits bei 'Grün' in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein, sucht nun das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der 07142/405-0 Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Ditzingen: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Am Samstag um 16:50 Uhr fuhr ein 25-jähriger Radfahrer auf der Gerlinger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Kurz vor der Kreuzung zur Siemensstraße fuhr ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker von hinten auf. Daraufhin stürzte der Radfahrer und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer und den entstandenen Schaden am Fahrrad, in Höhe von etwa 70 Euro, zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156/4352-0 in Verbindung zu setzen.

L1141/Gemarkung Markgröningen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Angaben eines 30-jährigen BMW-Fahrers zufolge kam dieser am Samstagabend gegen 21:00 Uhr am Ortsausgang Markgröningen in Richtung Schwieberdingen von der Fahrbahn ab, da zu diesem Zeitpunkt ein Fuchs die Fahrbahn überquerte. In der Folge fuhr der BMW-Lenker eine Böschung hinauf und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Hierbei entstand Sachschaden von insgesamt 32.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

BAB 81/Gemarkung Ehningen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag gegen 13:00 Uhr fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Fiat an der Anschlussstelle Hildrizhausen auf die BAB in Fahrtrichtung Stuttgart auf. Auf dem Beschleunigungsstreifen kam der Pkw des Mannes ins Schleudern und geriet hierauf nach links auf die Durchgangsfahrbahn. Eine aus Richtung Singen heranfahrende 50-jährige Daimler-Benz-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte in der Folge mit dem Fiat. Dieser wurde daraufhin nach links abgewiesen und fuhr anschließend gegen die Betonschutzwand zwischen den Richtungsfahrbahnen. Die Fahrerin sowie die 36-jährige Beifahrerin des Daimler-Benz wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Fiat sowie eine weitere Mitfahrerin im Daimler-Benz blieben unverletzt. Der Fiat war im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 8.000 Euro.

