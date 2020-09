Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf, L1184: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit zwei verletzten Mitfahrern.

Ludwigsburg (ots)

Der 42 Jahre alte Fahrer eines Skodas befuhr am Sonntagmorgen gegen 00:25 Uhr die L 1184 von Bondorf kommend in Richtung Herrenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn, kam ins Schleudern und überschlug sich im Grünbereich zweimal. Von den vier Insassen wurden ein 32-jähriger und ein 38-jähriger Mann im Fond des Fahrzeugs verletzt. Beide kamen mit jeweils einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dieses konnten die beiden nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der total beschädigte Skoda Fabia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000.- Euro. Neben vier Einsatzfahrzeugen der Polizei waren noch zwei Rettungswagen im Einsatz. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht.

