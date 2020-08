Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung eingeleitet

Renchen (ots)

Wegen eines körperlichen Übergriffs musste in den frühen Stunden des Montagmorgens die Polizei in ein Wohngebiet in Renchen ausrücken. Nachdem es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen dem 24-jährigen Verletzten und dem 42-jährigen Angreifer kam, wartete letzterer nach derzeitigem Erkenntnisstand kurz nach 5 Uhr auf seinen "Kontrahenten" und schlug diesem wohl mit einem Kantholz auf den Rücken sowie den Hinterkopf. Hierdurch erlitt das Opfer leichte Verletzungen, wodurch eine ambulante medizinische Behandlung im Klinikum erforderlich wurde. Beamte des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

/ch

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell