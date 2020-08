Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Polizei bittet um Hinweise

Baden-Baden (ots)

Vergangenen Sonntag, am 9. August, kam es am frühen Morgen vor einem Hotel in der Innenstadt zu einem tätlichen Aufeinandertreffen mehrerer Personen. Nachdem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet wurde, werden die Ermittlungen durch Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren vier junge Männer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren kurz nach 5 Uhr auf dem Weg in ihr Hotel. Laut Schilderung der aus dem Kreis Ludwigsburg stammenden und zu diesem Zeitpunkt teilweise stark unter Alkoholeinwirkung stehenden Vierergruppe seien sie in der Lange Straße von mehreren männlichen Personen unvermittelt angegriffen worden. Drei der vier angegangenen Männer sollen durch Schläge und Tritte verletzt worden sein. Sie haben sich in ärztliche Behandlung begeben. Weitere Details zum Tathergang konnten erst im Laufe der Woche ermittelt werden. Hiernach handelt es sich bei den Tatverdächtigen um fünf bislang noch nicht identifizierte, hellhäutige männliche Personen, die allesamt sportlich und mit kurzen Hosen bekleidet waren. Die genauen Hintergründe des Übergriffs sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die die Geschehnisse am frühen Morgen des 9. August beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07221 32172.

