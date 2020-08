Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Ermittlungen nach Überholmanöver - Polizei bittet um Hinweise

Rheinmünster (ots)

Das Aufeinandertreffen zweier Autofahrer endete am Freitag nach einem Überholmanöver mit leichten Verletzungen eines 30-Jährigen. Der Mann steuerte hierbei seinen Ford auf der L 85 von Oberbruch in Fahrtrichtung Schwarzach. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er gegen 14 Uhr in Höhe der Abzweigung nach Leiberstung auf einen mit mäßiger Geschwindigkeit fahrenden Dacia aufgeschlossen haben. Beim darauffolgenden Überholvorgang soll der Dacia-Fahrer seine Geschwindigkeit erhöht haben, um das Manöver zu unterbinden. Unter weiterer Beschleunigung des Ford-Lenkers soll ihm das Überholen letztlich gelungen sein. Dem Überholten missfiel die Situation offenbar weiterhin, denn nach Aussagen des Ford-Lenkers sei ihm der Dacia-Fahrer mit eingeschaltetem Fernlicht dicht aufgefahren. Um die Spannungen zu lösen, soll der 30-Jährige kurz nach Ortseingang Schwarzach dem nun von hinten Drängelnden das Passieren ermöglicht haben. Der Ford-Fahrer begab sich anschließend zu dem gleichermaßen haltenden Dacia und nahm durch die geöffnete Scheibe Kontakt zu dem Lenker auf. Ohne Antwort und nach misslungenem Spuckversuch setzte der bislang Unbekannte die Fahrt ohne Vorwarnung fort. Die linke Hand des 30-Jährigen soll hierbei noch in der geöffneten Scheibe festgesteckt sein, weshalb er mutmaßlich einige Meter von dem Wagen mitgezogen wurde. Beim anschließenden Sturz zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Flüchtige fuhr nach derzeitigem Sachstand in Richtung Ortsmitte davon. Der unbekannte Fahrer ist schätzungsweise 60 Jahre alt und soll eine kräftige Statur gehabt haben. Das graue Haar soll füllig und gewellt gewesen sein und sich bis in den Nackenbereich erstreckt haben. Sein Oberlippenbart verlief seitlich bis zum Kinn. Zum Zeitpunkt der Fahrt trug der Dacia-Lenker eine Hose mit Reflexionsstreifen. Die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07229 30180 entgegengenommen.

