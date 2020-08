Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kippenheimweiler - Sexuelle Belästigung am Badesee

Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Ein bislang noch unbekannter, etwa 20 bis 25-jähriger Mann, steht im Verdacht, am Sonntag gegen 17 Uhr am Waldmattensee in Kippenheimweiler eine 15-Jährige unsittlich berührt zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Jugendliche gerade dabei, sich "zu sonnen", während der ihr unbekannte Mann sie an der Oberschenkelrückseite sowie am Gesäß anfasste. Nach der Handlung verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Verdächtige, der mit auffällig orangefarbenen Badeshorts und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein soll, wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,70m groß, normale Statur, kurze, blonde Haare, Dreitagebart. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

