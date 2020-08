Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Ungehalten und respektlos

Hausach (ots)

Nach einem Vorfall am Freitagabend in der Eisenbahnstraße wird gegen einen 17-Jährigen unter anderem wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Jugendliche gegen 22:15 Uhr im Bereich der dortigen Bahnunterführung drei Frauen genähert, sie beleidigt und in der Folge eine 20-Jährige aus der Dreiergruppe umklammert haben. Während der Umklammerung soll er die Heranwachsende geküsst und unsittlich angefasst haben. Die beiden Begleiterinnen der 20-Jährigen griffen unvermittelt ein und wollten den Jugendlichen von ihr wegzerren. Im hierbei entstandenen Gerangel soll der 17-Jährige einer der beiden Begleiterinnen mit dem Ellenbogen in den Bauch gestoßen haben. Über hierdurch möglicherweise davongetragene Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Auch gegenüber den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Haslach zeigte sich der unter Alkoholeinfluss stehende Jugendliche respektlos und ungehalten. Er beleidigte die Einsatzkräfte nicht nur mit wüsten Beschimpfungen, beim Verbringen zum Dienstwagen leistete er überdies massiven Widerstand, sprach Bedrohungen aus und spuckte um sich. Auch während des Transports zum Polizeirevier sowie bei der Verbringung in die Arrestzelle bespuckte er die Polizisten. Die Hintergründe für das Verhalten des 17-Jährigen sind und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach und der Kriminalpolizei.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell