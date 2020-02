Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Nachtrag zur Verpuffung in Grünberg-Weitershain+++Trickbetrüger fragt nach Geld+++Ladendieb zahlt Sicherheitsleistungen+++Autofahrer schlägt Fußgänger+++Drohnunflug in Lich+++Handy geraubt+++Unfälle

Grünberg: Verpuffung in Weitershain (Nachtragsmeldung)

Die Untersuchungen der Sachverständigen des LKA und der Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Gießen ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. Nach ersten Erkenntnissen führte offenbar ein technischer Defekt bei einem Heizgebläse und ein Handhabungsfehler zu der Verpuffung. Die Ermittlungen dauern an.

Lich: Trickbetrüger fragt nach Wechselgeld

In einem Getränkemarkt in der Straße "Am Wall" hat sich ein Trickbetrug am Mittwoch der bereits vergangenen Woche (05. Februar) gegen 13.45 Uhr ereignet. Der Kassierer wechselte auf Nachfrage eines unbekannten Mannes Geld. Die erhaltenen Scheine wollte der Täter nochmals umtauschen. Dabei beugte er sich über die Kasse und entnahm unbemerkt das zuvor gegebene Geld. Anschließend verließ der Verdächtige das Geschäft. Die Polizei sucht einen schlanken Mann mit Bart, dunklem Haar und Halbglatze. Er ist zwischen 35 und 45 Jahren alt und trug eine blaue Jeans, schwarze Schuhe sowie einen schwarzen Kapuzenpulli mit einer Husky-Abbildung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Georgischer Ladendieb zahlt Sicherheitsleistungen

Ein georgischer Dieb musste Montagabend (10. Februar) nach einem Ladendiebstahl in der Pistorstraße 700 Euro Sicherheitsleistungen zahlen. Der wohnsitzlose 51-Jährige steckte in einem Baumarkt Waren im Wert von über 380 Euro unter seine Jacke und wollte an der Kasse lediglich nur eine Glühbirne bezahlen. Die Ladendetektivin sprach den Langfinger an und informierte die Polizei. Unter seiner Jacke befanden sich zwei Funkklingeln, ein Wassermessgerät, mehrere Akkus sowie eine Gartenschere. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme entließen die Beamten den Dieb wieder.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte die Scheibe eines Schulgebäudes in der Egerländer Straße ein. Die Tat ereignete sich zwischen 17.00 Uhr am Freitag (07. Februar) und 07.00 Uhr am Montag (10. Februar). Die Polizei schätzt den Schaden auf über 200 Euro. Wem ist etwas Verdächtiges am Wochenende auf dem Schulgelände aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Buseck: Offenbar mit Faust zugeschlagen

Offenbar mit der Faust schlug ein 20-jähriger Autofahrer aus Laubach einem 29-jährigen Fußgänger aus Buseck gegen den Kopf. Das Opfer war Samstagfrüh (08. Februar) gegen 06.15 Uhr in der Zeilstraße in Großen-Buseck zu Fuß unterwegs. Er geriet in einen Konflikt mit dem Laubacher, als er die Straße überqueren wollte. Der Autofahrer hielt an, pöbelte den Fußgänger an und schlug ihn anschließend. Wer hat den Vorfall gesehen und kann Angaben zum Hergang machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Bekleidung gestohlen

Drei Männer (19, 21 und 31 Jahre) stahlen Montagabend (10. Februar) gegen 19.10 Uhr Bekleidung im Wert von knapp 100 Euro aus einem Geschäft im Seltersweg. Das Trio riss die Preisetiketten der Sportbekleidung ab und steckte diese in einen Rucksack sowie in eine Bauchtasche. Ein Ladendetektiv beobachte die Langfinger und informierte die Polizei.

Lich: Unbefugter Drohnenflug über Polizeigelände

Das Wachpersonal der Bereitschaftspolizei in Lich bemerkte Samstagfrüh (08. Februar) gegen 02.45 Uhr eine Drohne über dem Polizeigelände. Als eine Polizeistreife kurze Zeit später am Ereignisort eintraf, war die Drohne nicht mehr zu sehen. Wem ist diese Drohne in der Nacht ebenfalls aufgefallen? Wer hat in der näheren Umgebung verdächtige Personen mit technischem Equipment rund um den Ereignisort gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Handy geraubt

Ein 37-jähriger Mann raubte Montagmittag (10. Februar) das Mobiltelefon seiner ehemaligen 28-jährigen Lebensgefährtin. Das spätere Opfer war gegen 13.20 Uhr mit ihrem 14-jährigen Sohn vor einem Kino am Berliner Platz, als sie von dem Mann angegriffen wurde. Der Verdächtige stahl das Handy aus der Hosentasche und schubste das Kind an den Schultern, als es der Mutter helfen wollte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Gießen: Auseinandersetzung am Schwanenteich - Zeugenaufruf

Am Schwanenteich kam es Freitagabend (07. Februar) zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer unbekannten Jugendgruppe und einer vierköpfigen Jungengruppe (16 - 18 Jahre), die in Begleitung eines Erwachsenen (50 Jahre alt) war. Die Täter traten nach den Jungs und schlugen den Mann mit einem Stock. Dabei erlitten der 50-Jährige und sein 17-jähriger Sohn Platzwunden am Kopf. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen/Wieseck: Über Kreisel gefahren

Ein 57-jähriger Mann aus Buseck befuhr am Montagabend (10.Februar) gegen 21.57 Uhr die Altenburger Straße in Richtung Hangelsteinstraße. Beim Befahren des Kreisels kam er nach links auf die Grünfläche, verließ den Kreisel über die Gegenfahrbahn und fuhr über die dortige Grünfläche. Dabei stieß er mit einem Verkehrsschild zusammen. Die Ordnungshüter bemerkten bei ihm Alkoholgeruch. Er pustete 1,83 Promille. Nun muss er sich in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten. Die Polizei schätzt den Schaden an PKW und Verkehrsschild auf insgesamt 650 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Fernwald: LKW in Böschung abgerutscht

Zu einem Unfall kam es am Montag (10.Februar) gegen 15.50 Uhr zwischen Steinbach und Albach. Eine 58-Jährige Brummi-Fahrerin befuhr die Kreisstraße in Richtung Albach, als ihr in einer Kurve ein Auto entgegenkam. Beim Ausweichen kam ihr Auflieger ins Schleudern und der LKW rutschte die Böschung hinab. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An dem LKW entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Linden: Beim Überholvorgang LKW touchiert

Ein 31-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Freitag (07.Februar) gegen 11.27 Uhr die rechte Spur der Bundesautobahn 45 in Richtung Dortmund. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer versuchte den 31-Jährigen zu überholen, kam dabei auf die rechte Spur und streifte ihn. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der unbekannte LKW-Fahrer kam seinen rechtlichen Pflichten nicht nach und entfernte sich vom Unfallort. Wer kann Angaben zu dem LKW oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Staufenberg: Unfall wegen nicht angepasster Geschwindigkeit?

Auf der Bundesstraße 3 zwischen Marburg und Gießen kam es am Montag (10.Februar) gegen 19.00 Uhr zu einem Unfall. Ein 49-Jähriger aus Dietzhölztal befuhr die rechte Spur als er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn auf die linke Spur kam. Dabei touchierte er das Fahrzeug eines 51-jährigen Mannes aus Griesheim. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Beim Ausparken touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Philipp-Reis-Straße geparkten VW Golf. Der Golf stand dort am Dienstag (11.Februar) zwischen 10.45 und 11.00 Uhr. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser am angebrachten Fahrradträger beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/9143-201.

