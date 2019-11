Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mindestens sechs Geschäfte an der Bahnhofstraße und der Augustastraße wurden in der Nacht von Donnerstag, 28. November, auf Freitag, 29. November, von Unbekannten mit Sprühfarbe beschmiert. Die Täter brachten die Graffitis überwiegend an Scheiben auf. Zudem beschädigten die Schmierfinken noch mehrere Schlösser. Zum entstandenen Gesamtschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365-8510 oder 0209 365-8240 entgegen.

