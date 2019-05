Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Diebe erbeuten E-Bikes

Osnabrück (ots)

In der Neulandstraße entwendeten unbekannte Täter am Dienstag ein schwarz-rotes E-Bike der Marke Fischer, Modell EM 1614. Der Eigentümer des 27-Zoll-Rades hatte dieses gegen 14.30 Uhr an einem Parkrahmen verschlossen abgestellt. Als er gegen 15.15 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe das Fahrrad mitgenommen hatten. Ein weiteres E-Bike erbeuteten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in der Straße Zum Rott. Der oder die Täter begaben sich zwischen 23.30 Uhr (Dienstag) und 08 Uhr (Mittwoch) auf die Terrasse eines Wohnhauses und stahlen ein kompaktes 20-Zoll-E-Bike des Herstellers Ortler, Modell Alley Caravan. Auffällig an dem schwarzen Fahrrad ist eine neonrot-orangefarbene Klingel. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Räder geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

