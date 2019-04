Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Exhibitionistische Handlung in Regionalzug zwischen Freudenstadt und Stuttgart/Bundespolizei sucht Zeugen

Horb, Freudenstadt (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am gestrigen Freitag Mittag (26.04.19)im Regionalzug RE 17606 zwischen Freudenstadt und Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge setzte sich gegen 12:20 Uhr ein bislang unbekannter Mann einer Reisenden gegenüber und entblößte sein Glied. Der Unbekannte verließ den Zug an der Haltestelle Hochdorf. Laut Angaben der Reisenden soll es sich bei dem bislang unbekannten Täter um eine kräftige, südländisch aussehende Person handeln, mit schwarzen Haaren und Haarkranz. Sein Alter wurde auf ca. 50 Jahre geschätzt. Bekleidet war die Person mit einem auffallenden dunklen Wintermantel. Die Bundespolizei Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zum bislang unbekannten Täter oder zur exhibitionistischen Handlung im Regionalzug machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

