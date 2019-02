Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Deufringen: Brand eines Gartenhauses -Zeugen gesucht-

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02.21 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Böblingen ein Brand eines Gartenhauses in der Straße Alte Steige gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei standen das Gartenhaus und eine Hecke bereits in Flammen. Nur durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Das Feuer war gegen 02.47 Uhr gelöscht. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße gesperrt werden. Das Gartenhaus wurde durch den Brand zerstört. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Aidlingen war mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Telefon 07031/6970 oder mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg, Telefon: 07141/189, in Verbindung zu setzen.

