Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Landau, August-Croissant-Straße, 24.05.2020, 03:42 Uhr (ots)

Bei der Verkehrskontrolle eines 44-jährigen PKW-Führers am frühen Sonntagmorgen in der August-Croissant-Straße in Landau konnten Polizeibeamte Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Die Einschätzung der Beamten bestätigte sich bei einer anschließenden Atemalkoholmessung auf der Polizeidienststelle. Da der Wert über 0,5 Promille lag, wird gegen den 44-jährigen Landauer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld von 500 Euro, 2 Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot rechnen.

