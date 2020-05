Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrraddiebe geschnappt

Kandel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24.05.2020 meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei in Wörth und teilte den diensthabenden Beamten mit, dass er im Moment fünf Personen verfolgen würde, welche kurz zuvor sein Fahrrad entwendet hatten. Mit Hilfe des Zeugen konnten die Einsatzkräfte der Polizei an die flüchtenden Fahrraddiebe herangeführt und schließlich an der Landstraße zwischen Minderslachen und Kandel-Höfen gestellt werden. Alle Personen ließen bei Erkennen der Polizei ihre mitgeführten Fahrräder liegen und versuchten zu Fuß in die naheliegenden Felder zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnten dort drei der Täter geschnappt werden. Die noch zwei flüchtigen Personen werden wohl im Rahmen polizeilicher Nachermittlungen dingfest gemacht. Letztlich stellte sich heraus, dass alle mitgeführten Fahrräder gestohlen waren. Diese wurden zur Eigentumssicherung bei der Polizei in Wörth untergestellt. Hier können sie die noch unbekannten Geschädigten abholen.

