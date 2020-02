Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Überhöhte Geschwindigkeit, Schlangenlinien, Streifenwagen ignoriert: Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin

Schwerte (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei ist am Samstagabend (08.02.2020) gegen 22.55 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug an der Einmündung Ostberger Straße/Lohbachstraße in Schwerte aufgefallen, das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, auf Höhe des Kreisverkehrs Schützenstraße stark abbremste, beinahe ins Schleudern geriet und Schlangenlinien fuhr.

Der Streifenwagen folgte dem PKW, in dem eine Frau am Steuer saß. Minutenlang forderten die Beamten sie per "Stop Polizei"-Signal und Warnton auf, das Fahrzeug anzuhalten. Doch die Frau reagierte nicht. Erst im Bereich der Bahnunterführung Schützenstraße wurde sie auf die Zeichen der Polizei aufmerksam und brachte ihren Wagen zum Stehen.

Während die Einsatzkräfte die Ausweisdokumente kontrollierten, stellten sie einen starken Alkoholgeruch fest. Beim Aussteigen schwankte die Frau, es fiel ihr schwer, das Gleichgewicht zu halten. Die Beamten führten mit ihr einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: mehr als 1,5 Promille.

Die 27-jährige Holzwickederin wurde zur Polizeiwache Schwerte gebracht, wo ihr ein diensthabender Amtsarzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen die Frau ein.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell