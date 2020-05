Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer unterwegs

Kandel (ots)

In der Nacht vom 23.05.2020 auf den 24.05.2020 zog eine Gruppe von Randalierern durch das Stadtgebiet von Kandeln und beschädigten nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen mindestens einen geparkten Pkw und ein Gartentor. Der festgestellte Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die verantwortliche Gruppe noch im Stadtgebiet von Kandel festgestellt werden. Nach Erhebung ihrer Personalien wurde den meist jugendlichen Personen ein Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Mögliche weitere Geschädigte können sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell