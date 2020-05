Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl einer Liege

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum zwischen dem Ladenschluss am Mittwochabend und der Geschäftsöffnung am Freitagmorgen entwendete ein bislang unbekannter Täter aus dem umzäunten Außenbereich eines Fachmarktes in der Landauer Straße eine rote Klappliege. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell