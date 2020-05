Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gleiszellen-Gleishorbach (ots)

Am Freitag gegen 16:35 Uhr wollte der 82-jährige Fahrer eines Mercedes von einem Feldweg bei Gleiszellen nach links auf die B48 in Fahrtrichtung Klingenmünster einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 27-jährigen BMW-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. In Folge dessen zogen sich beide Fahrzeugführer Verletzungen zu und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20 000EUR. Bis zur Räumung und anschließenden Reinigung der Unfallstelle musste der Verkehr abgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell