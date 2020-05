Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Landau, Landwehrstraße, 20.05.2020,18:00 Uhr (ots)

Bereits am Mittwoch den 20.05.2020 gegen 18:00 Uhr beschädigte ein Transporter einen in der Landwehrstraße, in Höhe der Hausnummer 2a, geparkten Skoda Fabia und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallörtlichkeit. Der Verkehrsunfall wurde durch einen namentlich nicht bekannten Zeugen beobachtet und dem geschädigten Fahrzeughalter gemeldet. Der Zeuge wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden.

