Polizeidirektion Hannover

POL-H: Quartett beschädigt sechs Pkw in der List

Hannover (ots)

Aktuell ermittelt die Polizei gegen vier junge Männer wegen Sachbeschädigung, da sie im Verdacht stehen, in der Nacht zu heute (05.02.2020) sechs Fahrzeuge an der Straße Am Welfenplatz beschädigt zu haben.

Gegen 01:00 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf, nachdem er beobachtet hatte, wie sich das Quartett an geparkten Pkw zu schaffen machte. Daraufhin eilten mehrere Streifenwagenbesatzungen in die List, wovon eine die vier Tatverdächtigen (zwei 18- und zwei 19-Jährige) an der Hamburger Allee Ecke Lister Meile antreffen konnte. Parallel dazu stellten Beamte fest, dass insgesamt sechs an der Straße Am Welfenplatz geparkte Pkw (Opel, Citroen, Mercedes, Audi) beschädigt worden waren.

Unter anderem hatten die Täter den Lack der Wagen zerkratzt und Außenspiegel abgetreten. Auf einen Opel Kadett war eine Person geklettert und hatte das Fahrzeug dadurch beschädigt. An dem Auto konnten die Polizisten Schuhabdrücke sichern, die offensichtlich zu Nike Sportschuhen eines der beiden 19 Jahre alten Tatverdächtigen passen. Die Schuhe wurden von den Ermittlern sichergestellt. Nun müssen sich die vier zum Tatzeitpunkt alkoholisierten Verdächtigen wegen Sachbeschädigung verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie noch in der Nacht entlassen. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei aktuell auf 3.000 Euro. /now, ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell