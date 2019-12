Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Polizei Loxstedt sucht Zeugen

Loxstedt. Am Dienstag kam es in der Claus-Gieschen-Straße in Loxstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 12.30 Uhr und 14.20 Uhr wurde ein Anhänger angefahren und in einen anderen Anhänger geschoben. Dabei entstand Sachschaden an beiden Anhängern. Anhand am Unfallort gefundener Fahrzeugteile muss auch am Verursacherfahrzeug ein Schaden entstanden sein. Nach diesen Fahrzeugteilen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Audi. Möglicherweise ist das Fahrzeug auch entgegengesetzt der Einbahnstraße eingefahren. Zeugen, die etwas zu dem Unfallhergang oder dem Verursacher sagen können, melden sich bittte bei der Polizei in Loxstedt unter 04744-731680 oder der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480.

