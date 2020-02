Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unbekannter Fahrradfahrer attackiert 62-Jährige - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Mann am Dienstagvormittag, 04.02.2020, eine ältere Frau an der Hildesheimer Straße in der hannoverschen Südstadt angegriffen und leicht verletzt hat, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.

Laut Aussage der Hannoveranerin war sie gegen 10:40 Uhr mit ihrem Rad entlang der Hildesheimer Straße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung zur Krausenstraße musste sie an einer roten Ampel stoppen. Zu diesem Zeitpunkt wartete der Täter ebenfalls mit einem Fahrrad an derselben Ampel. Bei Grün wollte die 62-Jährige den Unbekannten überholen, der sie dabei trat. Als sie den Angreifer auf sein Verhalten ansprach, schlug und schubste er sie, sodass sie stürzte und leichte Verletzung erlitt. Im Anschluss fuhr der Täter mit seinem Rad in Richtung Altenbekener Damm weiter.

Der gesuchte Mann ist etwa 1,75 Meter groß, circa 60 Jahre alt, von kräftiger Statur und hat graue, lockige Haare.

Wer Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich im Polizeikommissariat Südstadt (0511 109-3217) zu melden. /now, ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell