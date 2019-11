Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reifendiebstahl; 2 Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wehrda - Reifendiebstahl

Die Täter stahlen insgesamt 7 komplette Radsätze, also 28 Reifen auf Alufelgen. Zum Abtransport war zumindest ein Transporter notwendig. Tatort war das Neuwagenlager eines großen Autohauses in der Siemensstraße. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen nach dem Diebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat zur Tatzeit zwischen 12.40 Uhr am Sonntag und 12.55 Uhr am Dienstag, 26. November verdächtige Beobachtungen auf dem Gelände des Neuwagenlagers gemacht? Die Täter demontierten die Räder und setzten die Fahrzeuge dann auf Steinen oder direkt auf dem Erdboden ab. Neben dem Wert der Beute in Höhe von mindestens 8500 Euro entstand dadurch noch ein Schaden an den Fahrzeugen in Höhe von nach ersten Schätzungen mindestens 25.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

Marburg - Hauswand beschädigt - Polizei sucht Opel Astra

Aufgrund der gefundenen Teile eines rechten Außenspiegels sucht die Polizei einen Opel Astra H aus den Baujahren 2008 bis 2010. Dem möglicherweise silbergrauen Opel dürfte seit spätestens Donnerstag, 21. November die Kappe des rechten Außenspiegels fehlen. Der Fahrer des Autos stieß zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 17 Uhr am Donnerstag auf dem Verbindungsweg von der Schwanallee zu den Anwesen Schwanallee 15 bis 15 C gegen die Ecke eines Hauses. Ohne sich um die Regulierung des Schadens an der Fassade zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Reifen beschädigt weißen Ford Tourneo

Der ungewöhnliche Unfall ereignete sich am Dienstag, 26. November, um 07.15 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Marburger Straße/Neustädter Straße. Der weiße Ford Tourneo, ein Transportfahrzeug für kranke oder behinderte Menschen, stand, in der Absicht nach links in die Marburger Straße abzubiegen, als erstes Auto auf dem Linksabbiegestreifen der Bahnhofstraße vor der roten Ampel. Als es einen Schlag gab, schaltete der Fahrer das Warnblinklicht ein, stieg aus und fand ein Rad, dass in der Fahrertür seines Fords eingeschlagen war. Woher das Rad kam ist nicht bekannt. Möglicherweise stammt es von einem Auto, das unmittelbar vor dem Einschlag aus der Marburger Straße von Kirchhain kommend nach rechts in die Bahnhofstraße abbog. Dieses Fahrzeug setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Ob das Auto nun eines seiner vier Räder verlor oder aber das Rad Teil einer dann offensichtlich ungenügend gesicherten Ladung war ist nicht bekannt. Weder der Fordfahrer noch die mitfahrenden Insassen konnten etwas zum Fahrzeug sagen. Die Polizei Stadtallendorf hofft auf Zeugen aus den anderen Fahrzeugen, die zur Unfallzeit ebenfalls an der Kreuzung standen. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell