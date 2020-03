Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schulutensilien entwendet und wieder aufgefunden

Erkelenz-Bellinghoven (ots)

Aus einem Pkw, der an der Straße Driesch parkte, stahlen Unbekannte in der Nacht zum 3. März (Dienstag) eine Schultasche mit Schulutensilien. Diese wurde durch Spaziergänger in der Nähe wieder aufgefunden. Ob die Täter etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

