POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Möglingen und in Asperg; Einbruch in Remseck am Neckar

Möglingen: Mercedes beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Mercedes, der am Sonntag zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr in der Mühlwiesenstraße in Möglingen auf einem Vereinsparkplatz abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Heckschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte im Anschluss das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0.

Asperg: Unfallflucht mit 8.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von rund 8.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht zum Sonntag an einem in der Bahnhofstraße in Asperg geparkten Pkw. Der Mercedes stand am Fahrbahnrand und wurde mutmaßlich beim Vorbeifahren an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Autofahrer muss mit hoher Wucht gegen den Mercedes gefahren sein, sodass der geparkte Wagen nach rechts gegen den Bordstein geschoben wurde und dadurch eine Felge zu Bruch ging. Möglicherweise ist der Verursacher, der im weiteren Verlauf das Weite gesucht hatte, am Samstag gegen 22:00 Uhr mit dem Mercedes zusammengestoßen. Ein Zeuge konnte zur genannten Uhrzeit einen sehr lauten Knall hören, allerdings bei einer Nachschau kein Fahrzeug mehr wahrnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen müsste an dem unbekannten Fahrzeug die rechte Seite massiv beschädigt worden sein. Darüber hinaus blieb vermutlich vom Verursacherfahrzeug die Abdeckung des rechten Außenspiegels an der Unfallstelle zurück. Zeugen, die eventuell weitere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Tel. 07154 1313-0 an das Polizeirevier Kornwestheim.

Remseck am Neckar-Aldingen: Bargeld gestohlen

Am Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 09:15 Uhr ist ein noch unbekannter Täter in der Neckartalstraße im Stadtteil Aldingen vermutlich durch ein offenes Fenster in ein Wohnhaus eingestiegen. Dort durchsuchte er auf mehreren Etagen verschiedene Räumlichkeiten und ließ aus einem aufgefundenen Geldbeutel eine dreistellige Bargeldsumme mitgehen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

