POL-LB: Böblingen: PKW aufgebrochen, Unfallflucht; Renningen: Unfall mit 23.000 Euro Sachschaden

Böblingen: PKW aufgebrochen

Ein noch unbekannter Dieb trieb am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 15.50 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen sein Unwesen. Der Täter schlug vermutlich mit einem Stein die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten BMW ein. In der Mittelkonsole des PKW hatte sich zuvor rund 20 Euro Bargeld befanden. Dieses stahl der Unbekannte und machte sich dann davon. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/13-2500 an das Polizeirevier Böblingen zu wenden .

Böblingen: Unfallflucht

Eine Unfallflucht mit einem Sachschaden von rund 2.000 Euro ereignete sich zwischen Samstag 16.00 Uhr und Sonntag 16.00 Uhr in der Stauffenbergstraße in Böblingen. Vermutlich beim Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen abgestellten VW und machte sich anschließend davon. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, nimmt Hinweise entgegen.

Renningen: Unfall mit 23.000 Euro Sachschaden

Vermutlich weil sie eine rote Ampel übersah, war eine 79 Jahre alte Skoda-Fahrerin am Sonntag kurz nach 15.00 Uhr auf der Bundesstraße 295 im Bereich Renningen auf Höhe der Kreuzung mit der Kreisstraße 1015 in einen Unfall verwickelt. Die Frau, die die B 295 in Richtung Weil der Stadt befuhr, prallte in Folge dessen mit einem VW zusammen, dessen 43-jähriger Lenker von der K 1015 nach links auf die B 295 abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 23.000 Euro und beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

