Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Lkrs. RW) Schwer verletzter Kradfahrer (14.09.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 6.30 Uhr auf der Autobahnauffahrt zwischen Sulz am Neckar und Vöhringen ereignet hat. Ein 57-jähriger Opel-Fahrer war von Vöhringen kommend unterwegs und wollte auf die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen auffahren, als er einen von Sulz kommenden 54-jährigen Motorrad-Fahrer übersah. Dabei kam es zur Kollision, wodurch der 54-Jährige stürzte und das Motorrad nach mehreren Metern zum Liegen kam. Durch den Sturz erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell