Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld/Schwarzwald-Baar-Kreis) Brennende Gartenabfälle (13.09.2020)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königsfeld sind am Sonntag gegen 12.30 Uhr an den angrenzenden Wald in der Parkstraße zu einer starken Rauchentwicklung gerufen worden. Vor Ort konnte die Feuerwehr brennende Gartenabfälle entdecken, die vom Grundstückseigentümer angezündet worden waren. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Entfachen eines Feuers mit Unterschreitung des Mindestabstandes zum Wald ohne Genehmigung der Forstbehörde.

