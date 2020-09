Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81/Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Exhibitionist (13.09.2020)

A 81 (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, ist ein 41-Jähriger auf dem Parkplatz Weigheim-Ost an der Autobahn 81 als Exhibitionist einer Frau entgegengetreten. Hierbei entblößte er sein Geschlechtsteil und setzte sich wieder in das Führerhaus des Lastkraftwagens. Vor Ort konnten zwei Polizisten den Mann auffinden und deutlichen Alkoholgeruch erkennen. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Der Mann wurde zur Vernehmung mit auf die Dienststelle genommen.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell